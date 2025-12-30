En medio de los señalamientos por su presunta vida de lujos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió que recibe un salario mensual de 120 dólares, es de decir, casi 2 mil 158 pesos mexicanos.

“Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro dónde me depositan mi sueldito de presidente” Nicolás Maduro

Así lo sostuvo Nicolás Maduro durante un discurso brindado el lunes 30 de diciembre desde, Caracas, Venezuela, donde reiteró no ser un magnate ni tener riqueza material.

Incluso, Nicolás Maduro dijo a modo de broma que él no dispone de su salario, pues es su esposa Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, quien administra su dinero.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (EFE)

Moneda venezolana cierra el año en 301 bolívares por dólar, depreciándose un 83%

Las declaraciones de Nicolás Maduro sobre su salario de 120 dólares han causado gran indignación.

Esto debidoa que el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares mensuales, que equivalen a unos 50 centavos de dólar.

El hecho también ha desatado criticas porque la moneda venezolana cerraría el año en ‍301 bolívares ⁠por dólar, según información del Banco Central, lo que significa que la moneda se depreció un 83% en un año.

No obstante, los analistas estiman que el flujo de divisas podría bajar más en las próximas semanas en respuesta a las medidas de Estados Unidos, lo cual incidirá en el comportamiento de la tasa cambiaria y los precios.

Bolívar y dólar (Efe)