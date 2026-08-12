La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Colombia para sumarse al apoyo en el rescate de sobrevivientes tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

El grupo de rescatistas mexicanos arribó a Cali, Colombia, durante la madrugada del miércoles 12 de agosto para iniciar los trabajos de localización y rescate de personas; el último corte reportó 240 muertes por el sismo magnitud 7.4.

Cabe señalar que los Topos viajaron directamente desde la Guaira, Venezuela, donde pasaron más de 40 días en labores de rescate, para “brindar auxilio a nuestros hermanos de Colombia”.

Topos llevan nueva tecnología a Colombia para ayudar en rescate de sobrevivientes

Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, señaló que los Topos viajaron desde Venezuela hacia Colombia para brindar auxilio en el rescate de sobrevivientes con el apoyo de una nueva tecnología.

De acuerdo con el líder de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, esta tecnología apoya en la ubicación de sobrevivientes incluso entre los escombros.

“Vamos a trabajar con toda esa innovación tecnológica en la hermana República de Colombia, saliendo de aquí del centro de comando de Coral Beach en La Guaira, Venezuela” Héctor Méndez, el Topo Mayor

A su llegada a Cali, Colombia, el líder de los Topos pidió el apoyo de la ciudadanía para el préstamo de un Starlink “para optimizar este sistema que trajimos que ya aplicamos en Venezuela, en la Guaira”.

Cabe señalar que el legislador Esteban Oliveros dio la bienvenida a un grupo de rescatistas en el aeropuerto de Cali, quien mencionó que su llegada fue difícil debido a trámites migratorios y resistencia logística que fueron superados con el apoyo del senador Dubalier Sánchez Arango.