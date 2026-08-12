Rescatan con vida a una mujer tras pasar 36 horas bajo los escombros en Colombia

Rescatistas dieron a conocer el hallazgo con vida de Daniela Largo Sánchez, una mujer que quedó atrapada por 36 horas en los escombros tras el terremoto en Colombia.

Daniela Largo Sánchez, de 32 años, se encontraba en un edificio en el centro de Pereira, Colombia, cuando aconteció el terremoto, quedando atrapada desde el 10 de agosto.

¿Cómo se logró el rescate de Daniela Largo Sánchez en Colombia?

De acuerdo con los detalles compartidos por los rescatistas en Colombia, una vez localizada Daniela Largo Sánchez, los equipos de socorro trabajaron durante 10 horas seguidas para poder extraerla a salvo.

Esta delicada operación de rescate de Daniela Largo Sánchez requirió realizar dos excavaciones simultáneas en lados opuestos, para alcanzarla bajo los escombros del terremoto en Colombia.

¡Rescatada con vida! 🙌 Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida gracias al trabajo articulado de Bomberos de Bogotá, PONALSAR y los cuerpos de bomberos locales. El rescate se suma a las labores que equipos de emergencia adelantan sin descanso en distintas… pic.twitter.com/ffkx9KcoLU — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 12, 2026

Durante las labores, los rescatistas le suministraron una máscara de oxígeno y abrieron un orificio en la zona superior de los escombros, logrando penetrar cuatro placas de concreto.

Al mismo tiempo, construyeron un túnel por la parte inferior, que fue el ducto por el cual finalmente consiguieron sacarla con vida después de permanecer cerca de 36 horas atrapada.

En todo momento establecieron comunicación con ella, pidiéndole que hablara o hiciera ruido para hacer la extracción en la zona correcta y de manera adecuada.

Finalmente, la mujer fue trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial de la ciudad para ser estabilizada y recibir el cuidado médico requerido

Rescate de Daniela Largo Sánchez en Colombia se dio gracias al trabajo colaborativo

El rescate de Daniela Largo Sánchez exitoso fue posible gracias al esfuerzo coordinado de diversas instituciones de socorro, que están atendiendo las repercusiones del terremoto en Colombia.

Fue trabajo articulado entre el cuerpo de Bomberos de Bogotá, a través de su equipo de búsqueda y rescate USAR, los Bomberos de Pereira y PONALSAR, quienes han trabajado sin descanso en Colombia.

Fue a las 8:20 de la noche del martes 11 de agosto que se anunció oficialmente el rescate de Daniela Largo Sánchez.

La noticia provocó una celebración inmediata entre los presentes, quienes festejaron con aplausos y gritos de “Que viva Daniela”.