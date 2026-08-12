Una joven hizo un llamado a las autoridades de Colombia para que retiren el cuerpo de su madre muerta, quien permanece bajo los escombros de un edificio colapsado en el barrio Chiminango tras el terremoto.

A través de redes sociales, la joven denunció que el cuerpo de su madre está expuesto y que “todo el mundo la ve”, por lo que muchas personas se acercan a la estructura a tomarle fotografías.

Joven pide ayuda para rescatar el cuerpo sin vida de su madre tras terremoto en Colombia

Tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4, Gisel solicitó ayuda de las autoridades y rescatistas para que el cuerpo de su madre sea retirado de los escombros, pues permanece expuesto.

“Mi mamá está expuesta, todo el mundo la ve. Todo el mundo le viene a tomar fotos, entonces necesito que, por favor, nos ayuden”. Gisel, joven colombiana

“Todo el mundo la ve”: el desesperado llamado de una joven tras el terremoto en Colombia (Captura de pantalla)

Gisel detalló que los rescatistas no quieren utilizar la maquinaria pesada para poder retirar los restos de su madre, ya que argumentan que aún podría haber personas vivas y existe un alto riesgo de que se desplome.

Pese a que comprende que la prioridad son las personas con vida, la joven lamenta que su madre se encuentre expuesta entre los escombros a la vista de todos, quienes no respetan el dolor de la familia.

Con su publicación en redes, Gisel busca que se acelere la recuperación del cuerpo de su madre para que la familia pueda “vivir el duelo como debe de ser” y darle una sepultura digna.