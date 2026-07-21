Tom Homan, zar fronterizo en la administración de Donald Trump, defendió las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras las recientes muertes de migrantes durante operativos.

El zar fronterizo del presidente Trump afirmó que los migrantes ignoraron las órdenes de los agentes de ICE, por lo que su muerte podría haberse evitado si tan solo hubieran obedecido las instrucciones.

“Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades. Hoy estarían vivos”. Tom Homan

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, defiende a ICE y justifica muertes de migrantes

Las críticas sobre el trabajo de ICE en Estados Unidos han ido en aumento luego de que se reportaran diversas muertes de migrantes durante operativos migratorios y centros de detención.

Muere migrante mexicano en custodia de ICE (Eric Thayer / AP)

Ante este panorama, Tom Homan, zar fronterizo de Estados Unidos, defendió al ICE destacando que estas muertes pudieron evitarse, pero los migrantes se habrían negado a obedecer a los agentes.

El funcionario sostuvo que ICE cumplen con su labor para garantizar que se cumplan las leyes migratorias y rechazó las críticas sobre las tácticas utilizadas durante las detenciones.

Asimismo, Tom Homan indicó que continúan las investigaciones sobre las recientes muertes de los migrantes. Afirmó que será el debido proceso el que determine si hubo alguna actuación indebida.

Homan se dijo a favor de que los agentes de ICE porten cámaras corporales, ya que, además de brindar transparencia, estas facilitan las exoneración de los oficiales que son acusado por abuso de autoridad.

“Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Y creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios”. Tom Homan

Las declaraciones de Homan se producen en medio de un creciente escrutinio por las muertes de migrantes bajo custodia del ICE y por incidentes ocurridos durante operativos de detención.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el incremento de fallecimientos y han solicitado investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias de cada caso.