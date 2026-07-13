A una semana del asesinato de Lorenzo Salgado, otro operativo del ICE terminó en tragedia el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, donde un migrante colombiano de 26 años murió tras una balacera.

Una persona falleció. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran en el lugar para recabar información y se espera que el FBI también investigue Ryan Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes de Maine

Mientras la policía local asegura que el joven intentó embestir a los agentes con su vehículo, testigos afirman que una camioneta blanca bloqueó el auto antes de los disparos.

Organizaciones de derechos migrantes señalaron que el migrante colombiano contaba con autorización legal para trabajar en Estados Unidos, lo que desató protestas.

Otra muerte durante operativo de ICE

Versiones contradicen el asesinato de migrante colombiano a manos del ICE

Los reportes refieren que el incidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando agentes de ICE realizaban una operación para detener a una persona con una orden de deportación.

De acuerdo con el senador independiente por Maine, Angus King, el hombre colombiano que murió no era el objetivo principal del operativo contra migrantes ilegales.

Según la versión de la policía local, el conductor intentó huir y usó su vehículo para embestir, poniendo en riesgo a los agentes, lo que llevó a que uno de ellos abriera fuego.

Sin embargo, testigos ofrecieron una versión distinta al señalar que una camioneta blanca bloqueó o impactó el automóvil del hombre antes de que se escucharan varios disparos.

Otra muerte durante operativo de ICE

Migrante asesinado por el ICE se encontraba legalmente en Estados Unidos

Organizaciones como la Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! Maine identificaron al fallecido como un joven colombiano de 26 años.

En un comunicado, afirmaron que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y con un número de Seguro Social.

En redes circulan imágenes que muestran una camioneta blanca sin distintivos oficiales, equipada con luces policiales, impactando el costado del auto del migrante.