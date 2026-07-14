Debido a incidentes fatales ocurridos en Maine y Texas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha decidido detener los operativos viales y las inspecciones de automóviles.

La suspensión de estas actividades se mantendrá de manera indefinida hasta que las autoridades emitan nuevas directrices al respecto.

ICE pausa sus operativos de detención de vehículos tras la muerte de dos inmigrantes latinos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pausó sus operativos de detención de vehículos debido a la muerte de dos inmigrantes latinos a manos de sus agentes en incidentes ocurridos en menos de una semana. Los fallecidos fueron identificados como:

Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio Joan Sebastián Guerrero, colombiano de 26 años, quien murió en Biddeford, Maine, el 13 de julio

ICE pausa operativos de tránsito en Estados Unidos tras muertes que involucran a sus agentes (@azucenau / X )

La pausa es de carácter temporal y tiene como fin permitir que el ICE proporcione capacitación adicional a sus agentes sobre las tácticas seguras para detener vehículos y revisar los protocolos de seguridad actuales.

Bajo esta nueva directriz, los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) tienen instrucciones de abstenerse de realizar paradas vehiculares por su cuenta.

Si es necesario ejecutar una orden de arresto penal contra alguien en un vehículo, deben coordinarse con otras agencias policiales para realizar la detención.

No obstante, se mantendrán excepciones para casos que involucren a personas con antecedentes por delitos graves o violentos.

De este modo, la institución intenta evaluar sus protocolos de seguridad tras las tragedias reportadas en el territorio estadounidense.

Esto se sabe sobre la muerte de dos hombres en operativos del ICE

Los incidentes en Texas y Maine ocurrieron en un lapso de menos de una semana durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), resultando en la muerte de dos hombres.

En ambas muertes, las investigaciones y reportes indican que los hombres abatidos no eran los objetivos originales de los operativos migratorios.

En Houston, los agentes buscaban a otra persona y confundieron a Salgado; en Maine, Guerrero también fue víctima de un error de identificación según confirmaron autoridades locales.

La indignación creció porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que impide verificar las versiones oficiales que alegan “defensa propia” frente a supuestos intentos de atropello o fuga.

Testigos y organizaciones civiles han contradicho la versión del gobierno, señalando que los disparos fueron laterales y que los agentes operaban en vehículos sin distintivos oficiales.