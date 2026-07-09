Zohran Mamdani pidió la abolición del ICE tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el 8 de julio de 2026 durante un operativo migratorio en Houston, Texas.

“Su familia se enteró de su muerte por un video antes de que alguien se molestara en tocar a su puerta.” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York en X

El alcalde de Nueva York lamentó que la familia de Lorenzo Salgado Araujo se enterara del fallecimiento mediante un video en redes sociales y exigió una investigación independiente.

En paralelo, el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco, anunció acciones diplomáticas y legales para esclarecer el caso y proteger a los migrantes.

“Su familia se enteró por un video”: Zohran Mamdani exige justicia por Lorenzo Salgado y pide abolir el ICE

A través de una publicación en la red social X, Zohran Mamdani se pronunció sobre la muerte de Lorenzo Salgado y respaldó la exigencia de justicia de sus familiares.

El alcalde de Nueva York lamentó que la familia del mexicano conociera su fallecimiento mediante un video difundido en redes sociales, antes de recibir una notificación oficial por parte de las autoridades. “Su familia se enteró de su muerte por un video antes de que alguien se molestara en tocar a su puerta”, dijo.

Mamdani añadió que la ciudad de Nueva York se suma a la exigencia de una investigación completa, independiente y con una verdadera rendición de cuentas.

Asimismo, expresó su solidaridad con las familias migrantes que viven con temor en Estados Unidos y reiteró su postura de abolir el ICE.

“La ciudad de Nueva York se une a la familia Salgado en la exigencia de una investigación completa e independiente, y de una rendición de cuentas real. A la familia Salgado y a cualquier familia inmigrante en esta ciudad que vive con miedo: lloramos con ustedes y continuaremos a su lado en la búsqueda de justicia. Abolir ICE.” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York en X

Gobierno de México acompaña a la familia de Lorenzo Salgado y prepara denuncias en Estados Unidos

Por su parte, Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, informó que, a través del Consulado de México en Houston, se mantiene el acompañamiento a los familiares de Lorenzo Salgado.

El diplomático señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del canciller Roberto Velasco, el Gobierno de México utilizará todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para que el caso sea investigado con absoluta seriedad por las autoridades estadounidenses.

Con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, el Gobierno mexicano sostendrá reuniones con:

El Departamento de Estado.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Legisladores de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

El propósito será solicitar una revisión completamente transparente de lo ocurrido, así como impulsar protocolos más claros para las actuaciones del ICE en futuros operativos.

Además, se prevé que el Gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), presente denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por este caso y por las muertes de otros mexicanos ocurridas mientras se encontraban bajo custodia o durante operativos del ICE.