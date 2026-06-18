Este jueves 18 de junio se reportó un tiroteo en Times Square, Nueva York, durante el marco del Mundial 2026.

El incidente provocó escenas de pánico entre turistas y aficionados, aunque la rápida intervención de la policía local permitió la captura del sospechoso poco después de las detonaciones.

Se reportó un detenido tras tiroteo en Times Square

Durante la tarde del jueves, pocas horas después de que terminara el desfile de celebración por el campeonato de la NBA de los New York Knicks, se reportó un tiroteo en Times Square.

La Policía de Nueva York detuvo a un sospechoso tras reportarse disparos cerca de la calle 42 en Times Square. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, además de la recuperación de un arma de fuego en la escena mientras continúan con las investigaciones. pic.twitter.com/cPppgAmdxr — JP+ (@jpmasespanol) June 18, 2026

Aproximadamente a las 3:37 p.m. en la intersección de la calle 43 y la Séptima Avenida, se registraron disparos lo que provocó escenas de pánico masivo entre turistas y aficionados.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre abrió fuego en plena vía pública, testigos y videos de vigilancia registraron al menos cinco detonaciones, lo que provocó que cientos de personas corrieran desesperadamente para refugiarse en edificios cercanos.

A través de las redes sociales circuló un video en el que se puede observar el caos que se generó entre las personas que se encontraban en Times Square.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reaccionaron de inmediato, logrando detener al presunto tirador poco después del ataque y recuperando un arma de fuego en el lugar.

Hasta el momento no se han informado de personas heridas a causa de los disparos.

¿Se cancelan eventos del Mundial 2026 por el tiroteo en Times Square?

Tras el tiroteo, las autoridades mantienen acordonada parte de Times Square mientras continúan las investigaciones para determinar los motivos del atacante y si actuó solo.

El tiroteo afectó principalmente la atmósfera de seguridad y la tranquilidad de los asistentes, pero no se ha reportado la cancelación de partidos o eventos oficiales por el Mundial 2026.

Times Square ha estado bajo fuerte vigilancia debido a las celebraciones deportivas recientes y es que aficionados han acudido a este lugar para festejar el triunfo de sus respectivos equipos.

El tiroteo se produjo en un momento de gran atención internacional, ya que Nueva York es una de las sedes del Mundial 2026, lo que ha incrementado la presencia de visitantes extranjeros en la zona.

Este no fue el único incidente con armas en los últimos días; el sábado 13 de junio, durante las celebraciones iniciales del título de los Knicks, la policía recuperó una pistola cargada que un hombre llevaba oculta en su cintura entre la multitud de Times Square, aunque en esa ocasión no se llegó a producir un tiroteo.