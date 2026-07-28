Nueve escuelas en Estados Unidos están usando drones con gas pimienta como parte de una estrategia para reforzar la seguridad.

Campus escolares en Florida, Georgia y Colorado han implementado este sistema aéreo no letal para responder en segundos a tiradores activos.

¿Cómo funciona? Drones con gas pimienta, que son operados por exmilitares y agentes del orden, recorren los pasillos a gran velocidad, alcanzando hasta los 90 kilómetros por hora.

Registran todo tipo de actividad con cámaras de alta resolución.

El equipo de la empresa Mithril Defense, además de vigilar, es capaz de romper ventanas, rociar pimienta e incluso embestir a quien considere una amenaza.

Su forma de actuar es sencilla. Una vez que detecta una alerta de pánico, emitida por un docente autorizado, el dron llega hasta el atacante en 15 segundos y hace lo necesario para detener cualquier tipo de agresión.

Drones de Estado Unidos (Alex Brandon / AP)

Sistema de seguridad con drones responde a los fallos de respuesta policial en masacres escolares.

El sistema de seguridad con drones financiado con busca frenar ataques en escuelas de Estados Unidos, a pocos minutos de haberse iniciado.

Georgia aprobó una partida presupuestaria de 550.000 dólares (más de 9 millones de pesos) para evaluar el programa en cinco escuelas secundarias.

En Florida la inversión en la tecnología ya supera los 1,1 millones de dólares (más de 19 millones de pesos). Por su parte en Colorado financiaron la instalación con recursos propios.

Esta iniciativa surge tras la fallida respuesta policial registrada en pasadas masacres escolares como la de Uvalde, en 2022, año en que 19 estudiantes y 2 maestros perdieron la vida. Agentes tardaron más de una hora en lograr ingresar a la institución educativa.

Los números cada vez que vuelven más preocupantes, casi 400 mil alumnos han vivido violencia armada desde 1999 cuando ocurrió la masacre de Columbine.

Según bases de datos y seguimientos de seguridad escolar, se han registrado alrededor de 82 tiroteos y hasta 99 incidentes con armas de fuego en campus escolares de Estados Unidos en lo que va de este 2026.