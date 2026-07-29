Autoridades del estado de Washington, en Estados Unidos, confirmaron que identificaron a Carlos Israel Sánchez Villalba, de nacionalidad mexicana, como una de las tres víctimas que murieron en el tiroteo de Seattle ocurrido el domingo 26 de julio.

Los hechos se registraron cerca de las 18:00 horas en el turístico punto conocido como Space Needle de Seattle, en donde cientos de personas se encontraban reunidas por el festival gastronómico “Bite of Seattle”

De acuerdo con la policía de Washington, elementos lograron la detención de presunto atacante, quien fue identificado como un adolescente de 15 años que se encontraba en posesión de un arma de fuego.

Carlos Israel Sánchez estaba en su día de descanso durante tiroteo de Seattle; autoridades buscan un segundo sospechoso

Las autoridades han confirmado la identidad de Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, como una de las tres víctimas que murieron por el tiroteo en un concurrido punto turístico de Seattle.

El hombre de origen mexicano se encontraba disfrutando de su día de descanso junto a familia cuando fue alcanzado por un disparo de arma de fuego en la zona del torso.

Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, Sánchez Villalba murió en el lugar, así como la joven Ashley Whitehead.

Identifican a Carlos Israel Sánchez, mexicano fallecido en el tiroteo de Seattle (David Ryder / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

La tercera víctima fue identificada por las autoridades como Junior Cee Niko Semo de 19 años, quien ha sido señalado por los investigadores como presunto partícipe en el enfrentamiento armado.

Adicional, la policía de Washington manifestó que busca a un tercer sospechoso del tiroteo, quien habría logrado huir del sitio tras cometer el ataque.