El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente al tiroteo ocurrido en una mezquita de la ciudad de San Diego, California.

La agresión armada resultó en la muerte de cinco personas, incluyendo a dos de los atacantes, lo que generó una movilización inmediata de las autoridades federales y estatales en San Diego.

Trump califica como “terrible” el tiroteo en mezquita de San Diego; FBI brindará informe, aseguró

Durante una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump se pronunció por el tiroteo ocurrido en una mezquita de San Diego, California, que resultó en la muerte de 5 personas.

El mandatario lamentó y calificó lo ocurrido como un hecho “terrible” y adelantó que será el FBI quien brinde un informe sobre lo sucedido.

Trump afirmó que estaba recibiendo información preliminar por el ataque, sin compartir información de esto a los medios de comunicación.

Esto toda vez que aseveró primero analizarían la situación, antes de brindar un estatus oficial de los hechos.

“He recibido algunas actualizaciones, pero analizaremos la situación con detenimiento”, dijo Donald Trump.

Trump reacciona al tiroteo en mezquita de San Diego que dejó cinco muertos (Zoë Meyers / AFP via Getty Images)

Tiroteo en mezquita de San Diego deja cinco muertos; entre ellos los dos atacantes

Una tragedia sacudió el 18 de mayo al condado de San Diego, California, en Estados Unidos, tras registrarse un ataque armado en su centro islámico principal, ubicado en el barrio de Clairemont.

El ataque resultó en la muerte de cinco personas, entre ellos de manera preliminar los dos perpetradores del ataque, un guardia de seguridad que intervino para contener la agresión, así como dos adultos civiles.

Las primeras versiones apuntaron a que atacantes son jóvenes de entre 17 y 19 años, quienes se quitaron la vida mediante heridas de bala autoinfligidas dentro de un vehículo localizado en las inmediaciones de la mezquita.

El jefe policial Scott Wahl señaló que el caso se maneja como un posible crimen de odio, el cual pone en alerta a las autoridades de Estados Unidos por ocurrir a menos de 30 días del Mundial.

Esto debido a que se halló una nota suicida redactada por uno de los atacantes con presuntas expresiones de orgullo racial.

Se confirmó que el menor de 17 años involucrado sustrajo tres armas de fuego de su cada sin autorización antes del ataque.