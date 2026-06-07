Se registró un tiroteo masivo este 6 de junio cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio, Estados Unidos dejando múltiples heridos.

La policía de la ciudad mantiene una búsqueda activa del sospechoso o sospechosos y ha solicitado a la población evitar la zona del incidente.

Múltiples heridos en tiroteo cerca de un festival en Toledo, Ohio

El tiroteo ocurrido en Toledo, Ohio -cerca del festival comunitario Old West End- dejó un saldo de al menos ocho personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Aunque inicialmente no se dieron detalles precisos, el alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, indicó que se prevé que todas las víctimas se recuperen.

Tiroteo cerca de festival en Toledo, Ohio, deja varios heridos (Tomada de video)

Muchos de los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención, aunque no se precisó el alcance de las lesiones.

Las autoridades recibieron el aviso inicial sobre una persona que había abierto fuego cerca del Festival Old West End alrededor de las 5:37 p.m. hora local.

Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron “múltiples” víctimas del tiroteo.

Asistentes al festival describieron momentos de pánico masivo, con personas tropezando y buscando refugio tras escuchar al menos diez disparos.

Videos en redes sociales capturaron a la multitud huyendo de los puestos de comida y escondiéndose detrás de vehículos durante la balacera.

El Old West End Festival es un evento tradicional anual de dos días en un distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, comida y recorridos por casas.

Policía trabaja para determinar las causas del tiroteo ocurrido cerca del festival en Toledo, Ohio

La policía de Toledo, junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Lucas y la Patrulla de Carreteras de Ohio, mantiene un operativo activo para localizar al responsable o responsables.

Los esfuerzos de búsqueda y recolección de evidencia se han centrado inicialmente en la zona de las avenidas Delaware y Robinwood, cerca de donde se celebraba el Old West End Festival.

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos evitar la zona debido a la fuerte presencia policial y han puesto a disposición la línea Crime Stoppers para recibir información anónima.

Hasta el momento no se han reportado detenciones referentes al tiroteo cerca de festival en Toledo, Ohio.

Las autoridades estadounidenses trabajan en la recopilación de evidencia y testimonios para determinar si el ataque estuvo dirigido contra alguna persona en particular o si se trató de un hecho aislado durante las actividades del festival.