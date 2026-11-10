La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la crisis de Ueno Bank que ha provocado la detención de varios directivos y la destitución del presidente de Paraguay.

Desde la mañanera del 10 de noviembre, Claudia Sheinbaum resaltó que es “muy lamentable” el caso de Ueno Bank, sin embargo, “tiró un presidente”.

“Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay pero miren, tiró un presidente” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum lamenta crisis en Paraguay pero celebra caída de “un presidente”

Claudia Sheinbaum lamentó la crisis en Paraguay que ha dejado casi 3 millones de afectados; sin embargo, celebró que esto “tiró un presidente”.

De acuerdo con la presidenta, es de resaltar que Santiago Peña fue destituido por esta crisis financiera y recordó que en México, la crisis provocada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1994 “la pagó el pueblo”.

“Tiró un presidente. Aquí en el 94 quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que “pueblo que no tiene memoria, pierde la brújula”, con lo que resaltó la importancia de que esta crisis en Paraguay este responsabilizando al presidente.

Crisis en Ueno Bank afecta a casi 3 millones de usuarios sin sus ahorros; Santiago Peña fue destituido

El colapso de Ueno Bank provocó un colapso financiero en Paraguay que provocó la destitución de Santiago Peña, quien se encuentra recluido mientras se resuelve su situación legal.

El banco quebró y suspendió sus operaciones por acumular problemas de insolvencia y captar cientos de millones en fondos públicos, entre ellos recursos de jubilaciones.

Tras el colapso, Santiago Peña renunció a su presidencia; sin embargo, el Congreso decidió no recibirla y, en cambio, destituirlo para que pudiera enfrentar a la justicia.

Hasta el momento, Santiago Peña ha sido vinculado por delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que el Congreso avanza con el juicio político en su contra.

Cabe señalar que Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tenía acciones en Ueno Holding hasta 2025.