Pedro Alliana instruyó al nuevo Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Rolando de Barros, solicitar a ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado poner sus cargos a disposición.

La decisión se tomó a un par de días de ocupar la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña en relación al escándalo de Ueno Bank, que defraudó a casi tres millones de ahorristas.

Pedro Alliana pide a ministros de Paraguay poner sus cargos a disposición

Mediante una carta informativa publicada en X, Rolando de Barros, de 44 años, solicita que sean puestos a disposición los cargos de confianza de:

Ministros y ministras del Poder Ejecutivo

Secretarios y secretarias Ejecutivas con rango ministerial

Presidentes y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados, entidades financieras públicas y empresas públicas.

“Me dirijo a ustedes, por instrucciones del Presidente de la República, Pedro Alliana, a fin de solicitarles amablemente que pongan su cargo a disposición”, cita. Rolando de Barros. Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República de Paraguay

La medida tiene como objetivo coordinar las acciones del Gobierno de manera más eficiente en esta nueva etapa.

Cabe mencionar que la solicitud se extiende únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza, de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.

Abarca a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N.° 7278/2024 que regula la Organización Administrativa del Estado.

Cargos designados directamente por el Presidente, sin intervención de otros organismos, quedan fuera de este alcance.

Así como no aplican las autoridades con designación o remoción sujeta a período legal, acuerdo u otro órgano del Estado.

Ministros deben poner a disposición sus cargos (@AllianaPedro/X)

Nuevas designaciones

Pese a que la solicitud fue publicada este lunes 9 de noviembre de 2026, Pedro Alliana, de 52 años , ya inició la renovación de su gabinete.

A poco de iniciar la semana se realizaron nuevas asignaciones:

Ariel Martínez tomó juramento como ministro del Interior

tomó juramento como Juan Carlos Baruja juró como nuevo ministro en Obras Públicas

juró como nuevo Rolando de Barros fue nombrado Jefe de Gabinete Civil

También hay nuevos titulares en áreas de Ambiente y Tecnología, así como de la empresa estatal de electricidad ANDE.

Aunado a esto, Jorge Schreiner fue propuesto para presidir el Banco Central (BCP), su nombramiento requiere la aprobación del Senado.