La Fiscalía del Paraguay localizó otras dos cajas fuertes relacionadas con el caso Ueno Bank el 9 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, las dos cajas fuertes fueron localizadas dentro de las oficinas de Ueno Bank, una de ella oculta detrás de una pared.

Cabe señalar que la Fiscalía también allanó las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa, donde detectaron intentos de destruir información de interés para la investigación.

Fiscalía de Paraguay encuentra dos cajas fuertes en caso Ueno Bank (Especial)

Fiscalía localiza dos cajas fuertes en Ueno Bank; una escondida detrás de una pared

Los fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción encargados del caso Ueno Bank localizaron dos cajas fuertes dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Jorge Arce, una de las cajas fuertes se encontraba oculta detrás de una pared.

Al arribar a las oficinas, a cargo de Miguel Vázquez, localizaron una caja fuerte que, tras horas de trabajo, fue abierta con intervención de cerrajeros especializados que fueron contratados por el Ministerio Público; se encontraron documentos de interés para la investigación.

Fiscalía de Paraguay encuentra dos cajas fuertes en caso Ueno Bank (Fiscalía de Paraguay)

Fiscalía de Paraguay encuentra dos cajas fuertes en caso Ueno Bank (Fiscalía de Paraguay)

Por otra parte, la segunda caja fuerte fue localizada detrás de una estructura correspondiente a un baño en la terraza de la oficina.

Debido a sus dimensiones, de alrededor de 1.70 metros de altura, requerirá de trabajos especializados, por lo que será abierta este martes 10 de noviembre.

Fiscalía de Paraguay encuentra dos cajas fuertes en caso Ueno Bank (Fiscalía de Paraguay)

Fiscalía de Paraguay encuentra dos cajas fuertes en caso Ueno Bank (Fiscalía de Paraguay)

Asimismo, la Fiscalía de Paraguay resaltó que este martes también se continuará con un recorrido de verificación por la oficina para localizar elementos y documentos relacionados con el caso Ueno Bank.

Cabe señalar que previo a la localización de estas cajas fuertes, la Fiscalía encontró una caja fuerte de alta seguridad en la casa de verano del expresidente Santiago Peña.