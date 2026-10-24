Guillermo del Toro, Almodóvar y Javier Bardem se unieron para pedir el voto por Lula da Silva previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.
Voten para buscar la libertad y el progreso de Brasil. Y que aprendan de todo lo que está aconteciendo en la parte superior del hemisferio.Guillermo del Toro, cineasta
Mediante un video realizado por el director Kleber Mendonça Filho, cineastas y actores tanto internacionales como brasileños mostraron su apoyo para Lula, quien busca revertir la desventaja que tiene ante Flávio Bolsonaro el próximo domingo 25 de octubre.
Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar y Javier Bardem piden el voto por Lula en Brasil
Los directores Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar, junto con el actor Javier Bardem, solicitaron el voto para que Lula gane las elecciones de Brasil.
El mexicano pidió apoyar a Lula y mirar el ejemplo que ha ocurrido con otros países donde han ganado gobiernos de derecha.
Por su parte, Pedro Almodóvar puntualizó que el triunfo de Lula es “esencial para Brasil y el medio ambiente”.
Haciendo una “L” con la mano, la comunidad artística brasileña, de Hollywood y de Europa mostró su simpatía por Lula da Silva.
Además de Guillermo del Toro, Almodóvar y Javier Bardem, en el video de apoyo a Lula aparecen figuras de la talla de:
- Tilda Swinton, de 65 años
- Sonia Braga, de 62 años
- Wagner Moura, de 50 años
- Caetano Veloso, de 84 años
- Mark Ruffalo, de 58 años
- Fernando Meirelles, de 70 años
- Alice Braga, de 43 años
- Gael García Bernal, de 47 años
- Joachim Trier, de 52 años
- Bruna Marquezine, de 31 años
- Inga Ibsdotter Lilleaas, de 37 años
- Petra Costa, de 43 años
- Leandra Leal, de 44 años
- Maeve Jinkings, de 50 años
- Alice Carvalho, de 30 años
- Gabriel Leone, de 33 años
- Maria Fernanda Cândido, de 52 años
- Julie Delpy, de 56 años
- Sophie Charlotte, de 37 años
- Juliette Binoche, de 62 años
En su mensaje de apoyo a Lula, el actor Mark Ruffalo instó a “luchar contra los fascistas, mantengan viva la democracia”.
Las expresiones de apoyo por parte de directores y actores se suman a la que han mostrado también grupos musicales como The Strokes quienes quieren la reelección de Lula en Brasil.