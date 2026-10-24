Guillermo del Toro, Almodóvar y Javier Bardem se unieron para pedir el voto por Lula da Silva previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.

Voten para buscar la libertad y el progreso de Brasil. Y que aprendan de todo lo que está aconteciendo en la parte superior del hemisferio. Guillermo del Toro, cineasta

Mediante un video realizado por el director Kleber Mendonça Filho, cineastas y actores tanto internacionales como brasileños mostraron su apoyo para Lula, quien busca revertir la desventaja que tiene ante Flávio Bolsonaro el próximo domingo 25 de octubre.

Amor pelo Brasil🇧🇷, o mundo está de olho nas eleições de domingo. Um vídeo com grandes nomes da Cultura no país e no exterior. Divulguem 🇧🇷🇧🇷🗣️🗣️ #HojeTemShowDoLula #MundoComLula pic.twitter.com/L7QtnXhfEG — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) October 23, 2026

Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar y Javier Bardem piden el voto por Lula en Brasil

Los directores Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar, junto con el actor Javier Bardem, solicitaron el voto para que Lula gane las elecciones de Brasil.

El mexicano pidió apoyar a Lula y mirar el ejemplo que ha ocurrido con otros países donde han ganado gobiernos de derecha.

Por su parte, Pedro Almodóvar puntualizó que el triunfo de Lula es “esencial para Brasil y el medio ambiente”.

Haciendo una “L” con la mano, la comunidad artística brasileña, de Hollywood y de Europa mostró su simpatía por Lula da Silva.

Además de Guillermo del Toro, Almodóvar y Javier Bardem, en el video de apoyo a Lula aparecen figuras de la talla de:

Tilda Swinton, de 65 años

Sonia Braga, de 62 años

Wagner Moura, de 50 años

Caetano Veloso, de 84 años

Mark Ruffalo, de 58 años

Fernando Meirelles, de 70 años

Alice Braga, de 43 años

Gael García Bernal, de 47 años

Joachim Trier, de 52 años

Bruna Marquezine, de 31 años

Inga Ibsdotter Lilleaas, de 37 años

Petra Costa, de 43 años

Leandra Leal, de 44 años

Maeve Jinkings, de 50 años

Alice Carvalho, de 30 años

Gabriel Leone, de 33 años

Maria Fernanda Cândido, de 52 años

Julie Delpy, de 56 años

Sophie Charlotte, de 37 años

Juliette Binoche, de 62 años

En su mensaje de apoyo a Lula, el actor Mark Ruffalo instó a “luchar contra los fascistas, mantengan viva la democracia”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. (AP/Andre Penner / AP)

Las expresiones de apoyo por parte de directores y actores se suman a la que han mostrado también grupos musicales como The Strokes quienes quieren la reelección de Lula en Brasil.