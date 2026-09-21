Como muestra de apoyo, medios como CBS, Fox News y NBC suspendieron la cobertura a la agenda del presidente Donald Trump este lunes 21 de septiembre, tras el veto a CNN.

“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su Gobierno. Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objeta su cobertura.” CBS, Fox News y NBC

Mientras que Donald Trump defiende el veto al asegurar que busca hacerle frente a las “noticias falsas”, los medios afectados presentaron este mismo lunes una demanda para defender la libertad de prensa.

CNN, MS NOW y Politico presentan demanda contra Trump; buscan regresar a la Casa Blanca

CNN, MS NOW y Politico, medios afectados por el “veto” de Donald Trump presentaron una demanda contra el presidente ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C.

“Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”. CNN, MS NOW y Politico

La demanda podría dar lugar a audiencias y discusiones legales por parte del gobierno de Trump durante esta semana, según señalaron en un comunicado conjunto los medios involucrados.

Además, CNN, MS NOW y Politico anunciaron que buscarán que el Tribunal les restituya el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y solicitarán una orden de emergencia que permanezca vigente mientras avance el litigio.

Donald Trump ofrecer conferencia de prensa (Mandel Ngan / AFP)

“Es un ataque contra las fake news”: Donald Trump defiende veto a CNN

Fue el viernes 18 de septiembre cuando Donald Trump amagó con impedir el ingreso a periodistas, en especifico de CNN, MS NOW y Politico, por difundir “noticias falsas”.

En respuesta a las criticas, el presidente defendió su postura con un mensaje en Truth Social, donde dijo que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”.

Trump aseguró que en realidad el “veto” busca hacer frente a la difusión de noticias falsas a través de esos medios, un fenómeno que, aseguró, ha crecido en Estados Unidos.