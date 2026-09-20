Betsy Klein, periodista de CNN con 14 años de trayectoria, contó cómo le impidieron entrar a la Casa Blanca, donde cubría desde hace tiempo las conferencias de Donald Trump.

“Los grupos de la Primera Enmienda dicen que el presidente, si intenta implementar esto, no tiene autoridad constitucional para hacerlo.” Betsy Klein, periodista de CNN

Las declaraciones de la periodista ocurren apenas un día después de que el presidente anunciara que “vetaba” a los medios CNN, MS NOW y Politico por difundir “noticias falsas”.

Aunque los expertos en la Primera Enmienda afirman que la medida es inconstitucional, lo cierto es que el presidente estadounidense vetó a otros periodistas de la Casa Blanca.

Betsy Klein narra cómo le denegaron el acceso a la Casa Blanca

Luego de impedirle el paso, la periodista Betsy Klein informó durante una transmisión en vico que un agente del Servicio Secreto le dijo que su credencial de prensa había sido desactivada.

“Le pregunté si podía explicarme por qué se había desactivado...Dijo que no tenía más información. Le pregunté una vez más si tenía algún detalle adicional que pudiera compartir conmigo, y respondió que debía dirigirme a la Oficina de Prensa de la Casa Blanca”. Betsy Klein, periodista de CNN

La corresponsal de MS NOW, Akayla Gardner, relató algo similar: “Un agente me pidió que entregara mi credencial. Dijo que estaba desactivada. Pregunté por qué no podía entrar”. De igual forma, tampoco recibió respuesta.

Más reporteros fueron vetados de la Casa Blanca por órdenes de Donald Trump

Al igual que a Betsy Klein, a un reportero de Politico y a otro más de MS NOW se les negó la entrada a la Casa Blanca cuando llegaron a trabajar la mañana del sábado.

Donald Trump con medios de comunicación en la Casa Blanca (WILL OLIVER / EFE)

En respuesta a esta medida, los tres medios de comunicación dieron a conocer que emprenderán acciones legales para defender los derechos de sus reporteros.

“Tenemos derecho, según la Constitución de Estados Unidos a realizar nuestra labor informativa sin trabas ni interferencias del gobierno, y esta prohibición constituye un ataque ilegal a este derecho fundamental”. CNN

Las restricciones se impusieron un día después de que Donald Trump anunciara de forma inesperada que CNN, MS NOW y Politico tenían prohibida la entrada a la Casa Blanca “con efecto inmediato”.