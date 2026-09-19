CNN responde a la amenaza de Donald Trump. La cadena de noticias advierte que de concretarse la censura, se llevará a cabo un ataque ilegal contra el derecho a ejercer periodismo justo y preciso.

Mediante un comunicado, CNN deja clara su postura sobre el intento de Trump de intervenir, limitar, modificar o prohibir de forma arbitraria la difusión de información.

“Tenemos derecho, según la Constitución de los Estados Unidos, a realizar ese periodismo sin impedimentos ni interferencias del gobierno. Si la prohibición con la que amenazó el presidente Trump se llevara a cabo, sería un ataque ilegal contra ese derecho fundamental y protegido por la Constitución”. CNN

CNN reacciona a veto de Donald Trump (@CNNPR / X)

Veto de Trump a CNN, sin concretarse

La tarde de este viernes 18 de septiembre, a través de Truth Social, Donald Trump se dijo orgulloso de haber vetado a CNN, MS NOW y Politico; medios que, asegura, han difundido noticias falsas sobre su persona, administración y el país.

Su anuncio se llevó a cabo desde la Casa Blanca, donde curiosamente se encontraban trabajando reporteros de dichos medios.

Sorprendidos, reporteros continuaron su jornada de forma habitual, incluso algunos interpretaron el mensaje del Presidente de Estados Unidos como una advertencia de prohibirles el paso a la Casa Blanca.

Al momento, no hay evidencias de que la administración de Donald Trump haya concretado el veto contra CNN y otros medios.

Donald Trump (JIM LO SCALZO / POOL / EFE / EPA / EFE)

Pese a esto, CNN es el primero en condenar la postura de Trump, quien desde el 2018 ha tenido una serie de enfrentamientos con la prensa.

Ese año, la Casa Blanca revocó las credenciales de Jim Acosta de CNN, decisión que fue revertida por un juez federal.

Siete años después, la Casa Blanca vetó brevemente a la agencia Associated Press por negarse a adoptar el término “Golfo de América”. En respuesta, AP demandó, recuperó el acceso y los llevó a juicio.

Estos antecedentes ponen en alerta a CNN, MS NOW y Politico, medios que están en la mira del mandatario.