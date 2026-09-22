A pocos días de que Donald Trump vetara a medios como CNN, MSNBC y Politico, la Casa Blanca anunció el lanzamiento de Trump TV, un canal de transmisión en vivo.

Según sus creadores, el streaming estará disponible las 24 horas del día y transmitirá los “mejores momentos” de Donald Trump, sus anuncios y lo más destacado de su administración.

“Trump TV está en streaming 24/7, actualizado en tiempo real, con los mejores momentos pasados, anuncios y lo último y mejor de la administración, todo en un solo lugar. Casa Blanca

Trump TV aparece luego de que las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, como ABC, CBS, Fox News y NBC, decidieran suspender la cobertura conjunta de los eventos de Trump.

Trump TV (Especial)

La Casa Blanca estrena Trump TV con débil audiencia

En su perfil oficial de X, la página de la Casa Blanca publicó un video que anuncia que la transmisión de Trump TV comenzó el 21 de septiembre, a las 7:00 pm.

Poco después, compartió la postura de Donald Trump para justificar la prohibición de que CNN, MSNBC y Politico ingresen al recinto, asegurando que la medida busca hacer frente a las “fake news”.

“Solo son noticias sesgadas. Creo que estos medios tienen la obligación de ser justos, y si son noticias falsas, realmente creo que tengo la obligación de no permitirles.” Donald Trump

Trump TV

A pesar de la cobertura mediática por el lanzamiento “Trump TV”, su canal de YouTube no supera las 6 mil visualizaciones ni los 20 mil likes a una hora de haberse estrenado en Estados Unidos.

The New York Times se suma a protesta contra medidas de Trump hacia medios

The New York Times se sumó a la protesta de distintos medios de comunicación estadounidenses ante las recientes medidas de la administración de Donald Trump.

El diario anunció que no publicará fotografías de algunos actos presidenciales de este lunes, como muestra de solidaridad con medios afectados como CNN, MSNBC y Politico.

Varios medios importantes en Estados Unidos también han tomado medidas de protesta, en un episodio que ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa y la relación entre el gobierno y los medios.