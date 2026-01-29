El presidente Donald Trump promueve la compra del libro de Peter Schwizer, “The Invisible Coup”, donde se acusa a México de estar invadiendo a Estados Unidos.

De acuerdo con el autor, en su libro revela los nombres, el dinero, la máquina que está “socavando a Estados Unidos”.a

Asimismo, señala la participación de políticos de izquierda en esta supuesta conspiración para retomar el control el suroeste de Estados Unidos por los gobierno de México desde el periodo de Ernesto Zedillo hasta los morenistas:

Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Claudia Sheinbaum

Donald Trump llama a comprar el libro sobre el uso de la migración “como arma”, The Invisible Coup

De acuerdo con el presidente estadounidense, “es de vital importancia” comprar dicho libro, que además calificó como “muy interesante”.

Asimismo, aprovechó para reiterar su discurso sobre las “cosas malas” que están pasando en Estados Unidos por culpa de la migración y reiteró que “no permitiremos que nadie derrumbe el imperio estadounidense”.

“Han estado sucediendo cosas malas en Estados Unidos, y debemos detenerlas ¡Ya! No permitiremos que nadie ‘derribe el imperio estadounidense’. Compre este libro” Donald Trump*

México usa la migración para invadir Estados Unidos, asegura libro conspirativo The Invisible Coup

En este sentido, cita declaraciones de políticos mexicanos como Gerardo Fernández Noroña, quien habló de “recuperar” los territorios despojados;

Asimismo, señaló que Claudia Sheinbaum apoyó el himno del migrantes donde se afirma que se es mexicano, independientemente de lo que diga un acta de nacimiento.

“El plan de reconquista de México para tomar el control del suroeste de Estados Unidos; la estrategia oculta de China para inundar las urnas estadounidense con hasta un millón de votos; operadores vinculados a cárteles de drogas, trabajando con izquierdistas prominente para moldear la política de Estados Unidos” The Invisible Coup