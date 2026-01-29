Ante las acusaciones hechas en el libro The invisible Coup sobre el supuesto uso de los consulados de México para hacer política en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta versión es absolutamente falsa.

“Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa” Claudia Sheinbaum

El libro, escrito por Peter Schweizer, comparte una versión conspirativa en la que México presuntamente intenta reconquistar territorio estadounidense a través de la migración.

Asimismo, señala que la presencia de más de 5 decenas de consulados de México en Estados Unidos es con fines políticos, hecho que negó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Es absolutamente falsa”: Sheinbaum defiende trabajo de los consulados de México en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señaló como “absolutamente falsa” la suposición del libro The Invisible Coup sobre el uso político de los consulados mexicanos en Estados Unidos.

Señaló que lo vertido en el libro conspirativo es falso, pues la labor de los consulados de México es proteger a los connacionales en el extranjero y no se relacionan con la política del país donde se ubican.

"Lo que hacen nuestros consulados esencialmente es la protección de los mexicanos en estados unidos y la atención de los mexicanos en estados unidos, esa es su labor fundamental y a eso se dedican” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum negó rotundamente que los consulados se estén relacionando con la política de Estados Unidos.

Asimismo, reiteró que México es respetuoso de la soberanía de los pueblos, por lo que no intervienen en los asuntos políticos de otros países como mandata la constitución”.

“Negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos. Nosotros somos muy respetuosos, si nosotros pedimos la no intervención a otros países pues obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional” Claudia Sheinbaum

SRE defiende labor institucional de los consulados de México en Estados Unidos

La SRE calificó como “falsedades” los señalamientos sobre supuestas actividades políticas de los consulados mexicanos en Estados Unidos.

“Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos” SRE

Asimismo, señaló que la labor de los consulados, fundamentada en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963, se lleva a cabo en coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, “con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos”.

Además, reiteró que los consulados se establecieron en Estados Unidos para atender las necesidades de la comunidad mexicana, pero con el consentimiento del gobierno estadounidense.