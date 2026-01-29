The Invisible Coup, libro de Peter Schweizer, ha sido promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien resaltó que “cosas malas están pasando” por la migración.

El último libro del autor de derecha es reconocido como uno de los mejores vendidos de acuerdo con The New York Times y ahora comparte su teoría sobre la supuesta invasión mexicana para retomar el control del suroeste estadounidense.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Peter Schweizer, autor de The Invisible Coup, como:

¿Quién es Peter Schweizer?

¿Cuántos años tiene Peter Schweizer?

¿Cuál es el signo zodiacal Peter Schweizer?

¿Peter Schweizer tiene esposa?

¿Peter Schweizer tiene hijos?

¿Qué estudió Peter Schweizer?

¿Cuál es la trayectoria de Peter Schweizer? y más

¿Quién es Peter Schweizer?

Peter Schweizer, cuyo nombre completo es Peter Franz Schweizer, es un consultor político y escritor originario de Estados Unidos.

Es además editor general de Breitbart News, medio de comunicación de extrema derecha y fue parte de Hoover, institución conservador de políticas públicas e investigación.

¿Cuántos años tiene Peter Schweizer?

Peter Schweizer nació el 24 de noviembre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal Peter Schweizer?

Ya que Peter Schweizer cumple años el 24 de noviembre, el autor de The Invisible Coup, nació bajo el signo zodiacal de Sagitario.

¿Peter Schweizer tiene esposa?

Sí, Peter Schweizer tiene esposa, se trata de Rhonda Schweizer, con quien contrajo matrimonio en 1997

¿Peter Schweizer tiene hijos?

Se desconoce si el autor de The Invisible Coup, Peter Schweizer tiene o no hijos.

¿Qué estudió Peter Schweizer?

Peter Schweizer cuenta con una licenciatura en Artes, por la Universidad de George Washington y una maestría en Filosofía por la Universidad de Oxford.

¿Cuál es la trayectoria de Peter Schweizer?

Peter Schweizier es un escritor y analista político con varias nominaciones por su trabajo literario.

Entre los premios a los que ha sido nominado está el Premio Emmy de Noticia y Documental a la cobertura excepcional de una noticia de última hora en un Magazine Informativo.

Además, fue el fundador del Instituto de Responsabilidad Gubernamental (GAI) en 2012 y fue consultor de la Oficina de Redacción de Discursos Presidenciales de la Casa Blanca en el gobierno de George W. Bush.

A lo largo de su carrera ha escrito varios libros relacionados con la política en Estados Unidos como:

Red-Handed: Hae American Elites Get Rich Helping China Win

Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends

Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans

Makers and Takers: Why Conservatives Work Harder, Feel Happier, Have Closer Families, Take Fewer Drugs, Give More Generously, Value Honesty More, Are Less Materialistic and Envious, Whine Less...and Even Hug Their Children More Than Liberals

Profiles in Corruption: Abuse of Power by America’s Progressive Elite

Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich

Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union

Así como el recientemente publicado, The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon.