Terry Cole, director de la DEA, etiquetó a nueve periodistas y cuatro medios de comunicación mexicanos para pedir información sobre posibles funcionarios corruptos en Sinaloa.

La DEA anunció la apertura de una línea de denuncia “confidencial y anónima” desde WhatsApp mientras señalaba que “juntos podemos exponer la corrupción”, esto en medio de las investigaciones contra funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

En esta publicación, Terry Cole aprovechó para etiquetar a periodistas como Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos, así como a medios como Milenio, Excélsior y Reforma.

Terry Cole etiqueta a periodistas y medios para denuncias sobre funcionarios en Sinaloa

El director de la DEA etiquetó a nueve periodistas en el anunció sobre la apertura de una línea de WhatsApp para denunciar, de forma anónima, a funcionarios corruptos en Sinaloa.

Terry Cole aseguró que se trata de una línea de denuncia donde se recibirá información de manera confidencial y anónima.

Asimismo, señaló que “juntos podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”.

Los periodistas etiquetados son:

Mientras que los medios de comunicación etiquetados son:

El Universal Reforma Milenio Excélsior

A esta publicación reaccionó Pascal Beltrán del Río, quien resaltó que tanto él como el Excélsior fueron etiquetados en la publicación de las líneas anónimas para denunciar “A grupos narcoterroristas, lavado de dinero y funcionarios corruptos que los apoyen” en Sinaloa.