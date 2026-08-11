La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, mejor conocida como Topos México, se encuentra evaluando la posibilidad de viajar a Colombia para ayudar en las labores de rescate tras el sismo de magnitud 7.4 que azotó al país.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Topos México indicó que ya se encuentra en comunicación con las autoridades para conocer el impacto de su apoyo ante grupos de rescate locales.

“La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. está en contacto con las autoridades evaluando nuestra participación respecto al impacto y los grupos de rescate locales.” Topos México

Topos México externó su solidaridad con el pueblo de Colombia ante la situación de emergencia nacional que atraviesa el país por el terremoto de 7.4, que ha dejado una cifra preliminar de más de 100 muertos y más de 500 heridos.

Topos México evalúan viajar a Colombia para ayudar en rescates tras el sismo (Captura / X)

Topos México advierte que no hay centro de acopio para Colombia

A través de sus redes sociales, Topos México compartió una serie de recomendaciones tras el sismo de 7.4 que azotó a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

La brigada de rescatistas aclaró que hasta el momento no cuentan con un centro de acopio para Colombia, ni tampoco para las labores de recuperación en Venezuela.

En este sentido, indicaron que son las autoridades de Colombia las que se están encargando de la situación de emergencia, a la espera de nuevas evaluaciones por la situación que ya fue declarada como emergencia nacional.

Adicionalmente, reconocieron las labores de los cuerpos de rescate colombianos, quienes ya han sido desplegados en las 32 ciudades del país que resultaron gravemente afectadas por el terremoto.