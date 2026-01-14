Ante los conflictos y protestas en Irán y la amenaza de Donald Trump con ejercer acciones militares en el país del Medio Oriente, se reporta que se ha roto cualquier contacto diplomático entre ambos países.

“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ” Donald Trump

Se revela suspensión diplomática entre Estados Unidos e Irán

En medio de las protestas en Irán, Donald Trump anunció la cancelación de cualquier contacto diplomático con el país como reuniones con funcionarios iraníes.

Esto tras el aumento de víctimas en las protestas en Irán, el mandatario estadounidense anunció en su red social Truth que canceló las reuniones diplomáticas hasta que “ese la matanza sin sentido de manifestantes.”, e incita a que continúen manifestándose:

“Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio." Donald Trump

Donald Trump rompe la diplomacia entre Estados Unidos e Irán (@realDonaldTrump​ / Truth)

Según se ha revelado en medios, las víctimas tras las protestas de Irán han alcanzado aproximadamente los 2 mil muertos, en donde al menos 1850 eran manifestantes y más de 16 mil 700 personas han sido detenidas.

El anuncio de las cancelaciones diplomáticas de Donald Trump con funcionarios iraníes, llega después de que se reportara el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó a Steve Witkoff, con la intensión rebajar la tensión.