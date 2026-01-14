El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se está analizando la posibilidad de desplegar acciones militares contra Irán, al acusar que en dicho país se “gobierna con violencia”.

“Lo estamos analizando muy seriamente, los militares lo están analizando y estamos viendo opciones muy fuertes” Donald Trump

Trump amaga con nuevas acciones militares contra Irán

A unos cuantos días de ejecutar un acto de intervención militar en Venezuela que concluyó con la captura de Maduro, Estados Unidos estaría sopesando una nueva acción de ese tipo contra Irán.

Así lo reveló el 13 de enero Donald Trump, quien confesó que ante la reciente escalada en las tensiones, sí se revisa la posibilidad de ejercer acciones militares en la nación islámica.

A bordo del avión Air Force One, el mandatario se refirió al conflicto interno que se desarrolla durante estos días en Irán del que, dijo, ha provocado las muertes de civiles que no debieron ocurrir.

“Son violentos. Si los llamas líderes, no sé si lo son, solo que gobiernan mediante la violencia” Donald Trump

Donald Trump (AP / AP)

Por tales hechos, el presidente de Estados Unidos criticó a las autoridades iraníes, pues acusó que los hechos que han dejado centenares de víctimas, muestran que en el país se gobierna con violencia.

Debido a ello, Donald Trump sentenció que ahora mismo se revisan y analizan las acciones a poner en marcha y no descartó que se efectúen nuevas acciones militares contra Irán.

Donald Trump apoya manifestaciones en Irán

Luego de revelar que Estados Unidos sí está sopesando la opción de una nueva andanada militar contra Irán, el presidente Donald Trump se expresó a favor de las manifestaciones en la nación persa.

En el mismo encuentro con periodistas desde el avión Air Force One, el mandatario señaló que los ciudadanos que se han sumado a la movilizaciones, buscan la libertad del país.

Tras sentenciar que Irán lleva muchos años sin libertad, consideró que los manifestantes quieren ayuda ante el estado de sitio bajo el que se encuentran, hecho que calificó como “muy grave”.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Ante los dichos de Donald Trump, quien ya había expresado su apoyo a las revueltas, el gobierno de Irán turnó una carta al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle llamar a la mesura.

En especial cuando denunció, la “retórica intervencionista” ha sido continua y creciente en las últimas semanas, lo que sentenció, “alienta explícitamente la desestabilización política”.

Debido a ello, pidió que tanto la ONU como los Estados Miembros, condenen la incitación a la violencia y los amagos de intervención, en apego a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.