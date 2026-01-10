La crisis en Irán sigue aumentando entre protestas, detenciones, ejecuciones y recientemente las autoridades iraníes restringieron el acceso a internet para detener las movilizaciones.

Iran Human Right reportó que cerca de 50 personas han muerto durante las protestas contra el gobierno en diversos puntos de Irán; entre ellos, nueve menores de edad.

Protestas en irán se mantienen tras 12 días; crisis genera ejecuciones y bloqueo de internet

El pasado 28 de diciembre de 2025 se desataron las protestas en Irán entre la creciente crisis económica y política en este país bajo la dirección del líder supremo Alí Khamenei.

Videos en redes sociales muestran a cientos de personas manifestándose en las calles de Teherán, aunque poco a poco las movilizaciones se han extendido por todo Irán.

Protestas en Irán (SOCIAL MEDIA / via REUTERS)

Además de las ejecuciones en las protestas, las autoridades de Irán implementaron un bloqueo de internet y limitaron la comunicación vía telefónica a fin de restringir la información de las protestas.

Alí Khamenei, líder supremo de Irán, reiteró que “no dará marcha atrás ante los vándalos” y se ha dicho que quienes participen en las protestas podrían enfrentar la pena de muerte.

Por su parte, Reza Pahlavi, el hijo del último sha, animó a la población a seguir manifestándose en Irán; “los ojos del mundo están sobre ustedes. Salgan a las calles”, dijo.