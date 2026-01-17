Cuando el futbol no se puede separar de la política. Veamos la historia de Mojtaba Tarshiz, un futbolista de Irán que fue asesinado en medio de las protestas que atraviesa el país. Y no fue el único deportista.

Antes de ver lo que pasó con Mojtaba Tarshiz, tenemos que entender qué pasa en Irán y el porqué de las quejas de toda la población del país hacia su gobierno.

Poco antes de año nuevo, mucha salió a las calles para manifestarse en contra de la crisis económica que atraviesa la nación asiática. Y es que la inflación se disparó de manera que ya no se puede controlar.

Los precios de la canasta básica son impagables para muchas familias. Sin embargo, el gobierno ha respondido con una fuerza brutal, al punto que han matado a una gran cantidad de personas sin importar nada.

De ganar la liga iraní a ser asesinado por el régimen, la terrible historia de Mojtaba Tarshiz

Mojtaba Tarshiz era un futbolista que pertenecía al Tractos Sazi Trabiz, equipo de la primera división de Irán. Recientemente había ganado el título de liga, pero decidió salir a protestar.

Mojtaba Tarshiz fue con su esposa a las manifestaciones, dejaron a sus dos hijos en casa de los abuelos. Pero lamentablemente, ninguno de los dos pudo regresar. Parece ser que el régimen mató tanto al futbolista como a la mujer y dejaron 2 hijos huérfanos.

El futbolista era parte importante del futbol de Irán, pasó por Tractor Sazi, Nasaji Mazandaran, Fajr Sepasi y Mes Kerman, equipos importantes y sin duda, su huella quedará para siempre.

🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: Tractor Sazi Tabriz ganó la liga de fútbol iraní el año pasado.



Su excentrocampista Mojtaba Torshiz, dejó a sus dos hijas con sus padres y salió anoche a las calles con su esposa para protestar en defensa de un Irán libre.



Ambos fueron asesinados a tiros… pic.twitter.com/hibHViPYzJ — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 14, 2026

Los otros deportistas que murieron en Irán por protestas

Lamentablemente, la muerte de Mojtaba Tarshiz no es la única entre deportistas de Irán. El régimen actúa sin piedad sobre quien sea, no importa edad o sexo.

También se reportó la muerte de Ahmad Khosravani, un joven basquetbolista y de Mehdi Lavasani, entrenador de futbol.