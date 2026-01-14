El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió que habrá represalias militares si el ejército de Estados Unidos lanza un nuevo ataque en su contra.

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y ​​hasta la última gota de sangre” Aziz Nasirzadeh. Ministro de Defensa de Irán

Irán responde a las amenazas de Estados Unidos; habrá “represalias militares” si lanzan un ataque

Ante las amenazas que el presidente Donald Trump ha lanzado sobre nuevos ataques a Irán, el general de brigada, Aziz Nasirzadeh, sentenció que habría una respuesta militar contra Estados Unidos.

La información difundida por la televisión estatal iraní, Press Tv, refiere que el ministro de Defensa señaló que si las amenazas de Donald Trump pasan a lo material, su respuesta será inmediata.

Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa de Irán (Especial)

Según dijo, están dispuestos a defender al país “con toda la fuerza y ​​hasta la última gota de sangre”, motivo por el que incluso reviró a las amenazas con el mismo tono.

Indicó que las represalias militares que lanzarán en contra de Estados Unidos para defenderse de un posible nuevo ataque, tendrán resultados que serán “atroces” para ellos.

Así lo aseguró al señalar que la nación islámica está mucho mejor preparada de lo que estaba cuando se desató la llamada “guerra de los 12 días” contra Estados Unidos e Israel, en junio de 2025.

Irán eleva tensión con Estados Unidos pese a esfuerzos previos

La nueva escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán surgen a pesar de que en días previos, el canciller Abás Araqchi contactó a Steve Witkoff con el fin de aliviar el conflicto.

De acuerdo con lo informado por el medio estadounidense, Axios, el canciller iraní buscó al enviado especial para Medio Oriente, luego de que Donald Trump lanzó las nuevas amenazas.

Sin embargo, con la respuesta que dio el general de brigada Aziz Nasirzadeh sobre represalias militares, los esfuerzos previos para disminuir las diferencias habrían quedado en el pasado.

Cabe destacar que la amenaza de un nuevo ataque que hizo Donald Trump, se emitió en respuesta a los actos de represión que autoridades iraníes han ejercido contra las recientes manifestaciones.