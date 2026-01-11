El gobierno de Irán, comandado por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que atacará bases militares de Estados Unidos si es que deciden intervenir en el conflicto interno.

Y es que de acuerdo con medios estadounidenses, el presidente Donald Trump estaría analizando la posibilidad de realizar operaciones militares en Irán por las protestas que han dejado ya más de 500 muertos y 10 mil detenidos.

Protestas en Irán (IRAN PRESS / AFP / AFP)

Irán advierte que responderá con ataques si Estados Unidos se involucra en conflicto interno

Este domingo, el gobierno del ayatolá Alí Jamenei advirtió que si el gobierno de Trump decide realizar ataques en Irán en defensa de los manifestantes, responderán con bombardeos a sus bases militares.

No obstante, esta amenaza no involucró solo a Estados Unidos, pues el gobierno de Irán señaló que también atacará a tropas israelíes si el primer ministro Benjamín Netanyahu se inmiscuye en el conflicto.

En este sentido, Mohammad Bagher Qalibaf, líder del parlamento iraní, señaló que Estados Unidos e Israel serán considerados “objetivos legítimos” del gobierno si realizan alguna acción militar en su territorio.

Por su parte, funcionarios del gobierno de Donald Trump han revelado que el presidente se encuentra evaluando posibles acciones a realizar en Irán.

Aseguraron que Trump analiza tanto opciones militares como de mediación, con el objetivo proteger a los manifestantes como prometió.

Y es que de manera interna, analistas aseguran que el gabinete de Trump teme que si se realizan ataques militares, se pueda caer abajo el motivo de las protestas de milies de ciudadanos iranies.

Por tal motivo y hasta el momento, Estados Unidos reitera que “se encuentra observando el conflicto” sin que haya tomado una decisión al respecto.