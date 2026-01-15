En medio de la escalada en las tensiones y los rumores sobre un posible ataque de Estados Unidos, el gobierno de Irán tomó la decisión de cerrar su espacio aéreo.

De acuerdo con los reportes, fue poco después de las 17:00 horas en el centro de Teherán del miércoles 14 de enero, cuando se cerró el espacio aéreo en el país.

Irán teme a ataque de Estados Unidos; cierra su espacio aéreo

Tras el intercambio de amenazas entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán que concluyó con el anuncio de Donald Trump sobre posibles acciones militares, la nación persa ya se está protegiendo.

Lo anterior debido a que la tarde del 14 de enero, el gobierno de Irán tomó la decisión de cerrar su espacio aéreo ante el riesgo de que se ejecute un ataque de Estados Unidos.

Al respecto, se ha informado que el gobierno iraní emitió una advertencia de Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM) por el que la gran mayoría de vuelos internacionales han sido cancelados.

Irán cerró su espacio aéreo (Especial)

La medida ya fue corroborada por la plataforma de monitoreo, FlightRadar24, debido a que publicó que durante las últimas horas se registró una notable reducción de las operaciones aéreas sobre Irán.

Cabe destacar que el cierre del espacio aéreo que se activó debido a la advertencia NOTAM que se lanzó por el temor de un ataque de Estados Unidos, solo tiene una duración de 2 horas.

Así reaccionó el mundo al cierre del espacio aéreo en Irán

El cierre del espacio aéreo que puso en marcha el gobierno de Irán ante las versiones de un posible ataque de Estados Unidos, hizo eco entre los gobiernos de diversas naciones de todo el mundo.

Así se puede establecer debido a que poco después de que se tuvo conocimiento de la medida del gobierno iraní, las embajadas de Estados Unidos en Jerusalén y Qatar emitieron alertas de seguridad.

Irán. Riesgo de ataques de Estados Unidos (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

En ellas, las autoridades diplomáticas hicieron un llamado en el que se sugirió tomar medidas de “mayor precaución” y limitar los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid, en Qatar.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (FCDO) hizo lo propio al difundir un aviso en el que recomendó no realizar “todos los viajes a Israel que no sean esenciales”.