El nombre de Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Donald Trump, se viralizó luego de que se dio a conocer que Brasil le habría revocado su visa.

Esto luego de que se habría revelado que Darren Beattie tenía planeado visitar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la cárcel.

¿Quién es Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump?

Darren Jeffrey Beattie es un autor y diplomático conservador estadounidense.

Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump (Tomada de video)

Es conocido por su trabajo como redactor de discursos en la primera administración de Donald Trump y ha vuelto a ocupar puestos en su administración del 2025.

Darren Jeffrey Beattie ha sido señalado como un firme aliado de Donald Trump y ha generado gran controversia por sus publicaciones en X.

¿Cuántos años tiene Darren Beattie?

No hay información pública sobre la edad de Darren Beattie.

¿Quién es la esposa de Darren Beattie?

Darren Beattie se casó en 2021 con Yulia Kirillova.

¿Cuántos hijos tiene Darren Beattie?

No hay información pública sobre si Darren Beattie tiene hijos.

¿Qué estudió Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump?

Darren Beattie es licenciado en matemáticas por la Universidad de Chicago.

Y doctor en teoría política por la Universidad de Duke, donde completó su tesis doctoral sobre la dialéctica matemática de Martin Heidegger.

¿En qué ha trabajado Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump?

En febrero de 2026, Beattie fue designado para un cargo de alto nivel en materia de relaciones entre Estados Unidos y Brasil.

Darren Beattie fue nombrado presidente interino del Instituto de Paz de los Estados Unidos.

Anteriormente, fue subsecretario interino de Estado para Asuntos Educativos y Culturales desde.

Darren Beattie fue profesor visitante en la Universidad de Duke entre 2016 y 2017. También impartió clases en la Universidad Humboldt de Berlín.

Durante la primera administración de Donald Trump, Darren Beattie trabajó como asesor político y redactor de discursos en la Casa Blanca.

En 2018, fue despedido de la Casa Blanca tras revelarse que participó en una conferencia de 2016 con oradores nacionalistas blancos, pero reapareció en la administración de Donald Trump en 2025.

En abril de 2019, el representante estadounidense Matt Gaetz contrató a Beattie como su asesor especial para la redacción de discursos.

Fue nombrado miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Preservación del Patrimonio Estadounidense en el Extranjero.

Es el fundador del sitio web de noticias Revolver News, conocido por difundir teorías conspirativas.

Darren Beattie escribió una columna quincenal para el Duke Chronicle entre 2011 y 2012.

Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump (Tomada de video)

A Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos y asesor de Trump, le revocan su visa en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio a conocer que le habían revocado la visa de Darren Beattie, quién tenía pensado visitar al país la próxima semana.

Luiz Inácio Lula da Silva señaló que se le impedirá a Darren Beattieentrar a Brasil hasta que se restituyan las visas del ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, y de su familia.

“Ese tipo americano que dijo que venía para acá, para visitar a Jair Bolsonaro, se le ha prohibido hacerlo y yo le he prohibido de venir a Brasil hasta que se acepte la visa del ministro de Salud” Luiz Inácio Lula da Silva

Durante su visita, Darren Beattie tenía pensado visitar al expresidente Jair Bolsonaro en la cárcel.

Sin embargo, el juez Alexandre ‌de Moraes denegó la solicitud, esto luego de que la cancillería brasileña considera que la visita podría representar una “injerencia indebida”.