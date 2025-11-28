El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó nuevamente la tensión con Venezuela tras asegurar que próximamente emprenderá acciones para combatir al narcotráfico por tierra.

“Empezaremos a detenerlos por tierra (narcotraficantes). Por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto“. Donald Trump

Durante un mensaje emitido a las Fuerzas Armadas por el Día de Acción de Gracias, Trump aseguró que las acciones contra el tráfico de drogas por mar han sido un éxito.

Trump amenaza con detener narcotraficantes de Venezuela por tierra

En medio de las tensiones contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Donald Trump advirtió que “muy pronto” podría llevar a cabo acciones para combatir al narcotráfico por tierra.

Según dijo a militares estadounidenses, tras la destrucción de diversas embarcaciones cerca de Venezuela y en aguas del Océano Pacífico, el siguiente paso será detener a los criminales por tierra.

Soldados del Ejército de Estados Unidos cargan un lanzagranadas Mk-19 con granadas de 40 mm. (Guardia Nacional Aérea/Matt Hecht)

Aseguró que el uso de tropas por esta vía permitirá detener “más fácil” el tráfico de drogas, reiterando que próximamente emitirá una orden para este fin.

Donald Trump reiteró sus amenazas a grupos del narcotráfico, insistiendo en que, en repetidas ocasiones, ha advertido sobre su intención de detener el “envío de veneno” a los Estados Unidos.

Además, Donald Trump felicitó a los militares estadounidenses, tras señalar que sus acciones han frenado el tráfico de drogas por mar.

El presidente no manifestó cuáles serían sus acciones por tierra para frenar el narcotráfico desde Venezuela, por lo que esta declaración abre la posibilidad de un ingreso de tropas a dicho país.