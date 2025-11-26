Creen que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela buscaría evitar el exilio porque no confía en una amnistía que lo proteja ante presiones estadounidenses, así lo reporta el periódico The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico estadounidense realizó un análisis de las opciones que le quedan a Nicolás Maduro ante las múltiples presiones de la administración de Donald Trump para que deje el poder.

Ahora creen que es el mismo Nicolás Maduro, quién evalúa sus opciones de permanecer en el poder o no.

Nicolás Maduro buscaría evitar el exilio porque cree que no hay amnistía que lo proteja, según el WSJ

En este reporte y análisis del periódico WSJ, señala que “Maduro se niega a dejar el poder porque considera más peligroso el exilio que quedarse en Venezuela”.

Además de que el periódico también considera que “escrutinio de la banca global y los tribunales internacionales centrados en los abusos de los derechos humanos y la corrupción, no cree que ningún acuerdo de amnistía lo proteja”.

Lo anterior porque también Nicolás Maduro estaría analizando que él y su “núcleo duro” que incluye a militares de alto rango, no estarían seguros al no tener un exilio o salida negociada, lo que los expondría inmediatamente a un proceso de justicia internacional.

Además de considerar que tanto Maduro como este “núcleo duro”, fueron señalados por el Gobierno de Estados Unidos como líderes de una organización criminal denominada como el “Cártel de los Soles” a la clasificaron como “organización terrorista”.

Con lo que Estados Unidos podría tomar medidas en su contra, y su “núcleo duro” al formar parte del “Cártel de los Soles” como:

Acciones encubiertas

Procesos penales en Estados Unidos

Sanciones ampliadas

Extraterritorialidad para perseguir criminales

Restricciones migratorias

Cooperación militar y policial

Incautaciones y embargos

Aislamiento diplomático

Adicionalmente de que existen cargos criminales contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, donde ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura.

Incluso se cree que Nicolás Maduro tampoco podría estar a salvo con los países de los que Venezuela es aliado como Cuba o Rusia porque creen que las autoridades de esas naciones podrían entregarlo para reducir sanciones estadounidenses.