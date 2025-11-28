The New York Times reveló que Donald Trump y Nicolás Maduro tuvieron una conversación en privado hace una semana.

En medio de la tensión, Donald Trump y Nicolás Maduro se podrían reunir en Estados Unidos, aunque por el momento no hay un plan en concreto.

¿De qué hablaron Trump y Maduro en la conversión privada que sostuvieron?

El presidente estadounidense, ‌Donald Trump, habría conversado en privado con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Citando fuentes familiarizadas con el tema, The New York Times señaló que a finales de la semana pasada los mandatarios tuvieron una llamada.

Donald Trump (AARON SCHWARTZ / POOL / EFE)

Según el medio, durante su conversación Donald Trump y Nicolás Maduro abordaron la posibilidad de verse cara a cara en Estados Unidos.

Pese a que tanto como Donald Trump y Nicolás Maduro se habrían mostrado abiertos a reunirse, por el momento no hay planes concretos para dicho encuentro.

The New York Times destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, habría participado en esta llamada.

Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada entre Trump y Maduro.

¿Conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro quitaron tensión entre ambas naciones?

La conversación privada entre Donald Trump y Nicolás Maduro se da en medio de las tensiones por las operaciones militares que adelanta Estados Unidos en el Caribe.

Las cuales tendrían como objetivo quitar del poder a Nicolás Maduro de Venezuela .

The New York Times reveló que la conversación se habría dado antes del 24 de noviembre, por lo que esta habría tenido lugar antes de que el Departamento de Estado designara formalmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

Pese a que esta llamada podría ser un avance entre la relación de Donald Trump y Nicolás Maduro, se dio a conocer que Estados Unidos continúa con su ofensiva contra el narcotráfico muy cerca de Venezuela.

Y es que Estados Unidos sigue amenazando con acciones militares terrestres contra Venezuela, luego de que han señalado que su objetivo es disuadir el narcotráfico, pero también han dejado claro que desean que Maduro sea derrocado.