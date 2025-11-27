En medio del ultimátum que Estados Unidos lanzó al gobierno de Nicolás Maduro, se dio a conocer que las aerolíneas Avianca y LATAM Colombia ya no volarán a Venezuela.

Esto porque el gobierno de Nicolás Maduro acusó a dichas aerolíneas de “unirse al terrorismo” promovido por Estados Unidos, medida a la que también se unieron las siguientes:

Venezuela sostuvo el miércoles 26 de noviembre de 2025 que revocó los permisos de seis aerolíneas para volar a Caracas, acusándolos de “terrorismo” por unirse a la suspensión de Estados Unidos.

Lo anterior, porque las siguientes aerolíneas suspendieron unilateralmente sus operaciones aerocomerciales en Venezuela, según indicó la autoridad para la aviación civil en una publicación en Instagram:

Iberia, de España

TAP, de Portugal

Avianca, de Colombia

LATAM, chilena-brasilera

GOL, de Brasil

Turkish, de Turquía

La decisión se produce después de que gobierno de Maduro diera un plazo de 48 horas (que venció este miércoles a mediodía), para retomar los vuelos que las aerolíneas suspendieron en Venezuela.

Sin embargo, las aerolíneas se resistieron a retomar actividades debido a que, el pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos les pidió “extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe”.