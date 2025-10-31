El príncipe Andrés -de 65 años de edad- será despojado de sus títulos y así será llamado ahora en adelante.

Carlos III inició el proceso formal para retirar los títulos y distinciones a su hermano Andrés, tras ser relacionado con Jeffrey Epstein

El nuevo nombre del príncipe Andrés tras ser despojado de sus títulos

El jueves 30 de octubre, el Palacio de Buckingham compartió un comunicado para revelar que el príncipe Andrés debe renunciar a sus títulos.

“Su majestad ha iniciado hoy un proceso formal para eliminar los títulos y honores del príncipe Andrés” Comunicado de la familia real británica

De ahora en adelante, el príncipe Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor.

Carlos III retira los títulos reales a le príncipe Andrés (Especial )

Además, Andrés Mountbatten Windsor deberá abandonar la mansión Royal Londge y se trasladará a un alojamiento privado en el complejo de Sandringham, propiedad es parte del patrimonio de la familia real británica.

Por último, la corona expuso su apoyo incondicional a las víctimas.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han sido y permanecerán con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”. Familia Real Británica

Por lo que, Andrés Mountbatten Windsor perdió por completo el título de príncipe, duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh,

Además del tratamiento de su Alteza Real y será despojado de los honores de la Orden de la Jatarrera , la distinción más alta otorgada por la realeza.

Príncipe Andrés del Reino Unido renuncia a su título real. (EFE/EPA/ANDY RAIN / EFE)

Este escándalo llevó al príncipe Andres a perder sus títulos

Jeffrey Epstein fue detenido por cargos de tráfico sexual, días después murió y se desató el escándalo al relacionar a varias personalidades con el abuso a menores.

Trascendió que el príncipe Andrés habría abusado de una menor de edad , pero él negó las acusaciones.

En 2022, Virginia Giuffre inició una demanda civil en Nueva York contra el príncipe Andrés, argumentando que la obligaron a tener relaciones con él cuando tenía 17 años.