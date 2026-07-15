Los sismos que sacudieron Venezuela a finales de junio no solo han dejado miles de víctimas mortales y una emergencia humanitaria, sino también una montaña de toneladas de escombros en la costa.

De acuerdo con la información, entre los escombros hay concreto, acero, madera, vidrio, plásticos y otros materiales que requieren un tratamiento especializado, por lo que crece la preocupación ambiental.

Reportan montaña de escombros en costa de Venezuela tras sismos

Cerca de 12.8 millones de toneladas de escombros permanecen acumuladas en las zonas afectadas por los terremotos de Venezuela y parte de ellas han alcanzado la costa del país, lo que representa un riesgo.

Sismos en Venezuela dejan una montaña de escombros en la costa tras la tragedia (JUAN BARRETO / AFP)

El enorme volumen de residuos generado por el colapso de viviendas, edificios e infraestructura supera ampliamente la capacidad de manejo de las autoridades y el Caribe podría verse afectado.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, enfatizó que, por ninguna razón, los escombros serían lanzados al mar, pero no se especificó cómo se hará el retiro de estos.

Algunos expertos consideran que la gestión de los escombros será uno de los mayores desafíos de la etapa de reconstrucción, ya que se necesita una estrategia a largo plazo para retirar las toneladas de escombros.

Mientras continúan las labores de rescate y reconstrucción, el gobierno de Venezuela dio a conocer los números oficiales del desastre:

Fallecidos: 4 mil 829

Heridos: 16 mil 740

Rescatados: 6 mil 462

Familias atendidas: 128 mil 324

Campamentos transitorios: 106

Personas en campamentos: 20 mil 857

Personas sin viviendas: 17 mil 907

Edificios afectados: 856

Edificios colapsados: 190

Alimentos distribuidos: 10 mil 063 toneladas

Pacientes atendidos: 34 mil 872

Rescatistas internacionales: 2 mil 408

Efectivos desplegados: 30 mil 989

Voluntarios: 31 mil 315

Agua distribuida: 24 millones 232 mil 965 litros

Réplicas: 1 mil 284