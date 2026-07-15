Sismos en Venezuela dejan una montaña de escombros en la costa tras la tragedia

Los sismos que sacudieron Venezuela a finales de junio no solo han dejado miles de víctimas mortales y una emergencia humanitaria, sino también una montaña de toneladas de escombros en la costa.
De acuerdo con la información, entre los escombros hay concreto, acero, madera, vidrio, plásticos y otros materiales que requieren un tratamiento especializado, por lo que crece la preocupación ambiental.
Reportan montaña de escombros en costa de Venezuela tras sismos
Cerca de 12.8 millones de toneladas de escombros permanecen acumuladas en las zonas afectadas por los terremotos de Venezuela y parte de ellas han alcanzado la costa del país, lo que representa un riesgo.
El enorme volumen de residuos generado por el colapso de viviendas, edificios e infraestructura supera ampliamente la capacidad de manejo de las autoridades y el Caribe podría verse afectado.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, enfatizó que, por ninguna razón, los escombros serían lanzados al mar, pero no se especificó cómo se hará el retiro de estos.
Algunos expertos consideran que la gestión de los escombros será uno de los mayores desafíos de la etapa de reconstrucción, ya que se necesita una estrategia a largo plazo para retirar las toneladas de escombros.
Mientras continúan las labores de rescate y reconstrucción, el gobierno de Venezuela dio a conocer los números oficiales del desastre:
- Fallecidos: 4 mil 829
- Heridos: 16 mil 740
- Rescatados: 6 mil 462
- Familias atendidas: 128 mil 324
- Campamentos transitorios: 106
- Personas en campamentos: 20 mil 857
- Personas sin viviendas: 17 mil 907
- Edificios afectados: 856
- Edificios colapsados: 190
- Alimentos distribuidos: 10 mil 063 toneladas
- Pacientes atendidos: 34 mil 872
- Rescatistas internacionales: 2 mil 408
- Efectivos desplegados: 30 mil 989
- Voluntarios: 31 mil 315
- Agua distribuida: 24 millones 232 mil 965 litros
- Réplicas: 1 mil 284