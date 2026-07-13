El gobierno de Venezuela confirmó este domingo 12 de julio de 2026, que la cifra de muertos tras los sismos registrados el 24 de junio, subió a 4 mil 490 personas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, indicó que dicha cifra se actualizó luego de que este domingo se confirmara la muerte de 157 personas más.

De acuerdo con la información, la confirmación por la muerte de estas 157 personas tuvo lugar luego de que habrían sido encontradas entre los escombros de las zonas afectadas en Venezuela.

Hay 16 mil 740 heridos en Venezuela y más de 19 mil damnificados tras terremotos

Las autoridades de Venezuela informaron este domingo que el balance por los terremotos que azotaron al país el 24 de junio, se encuentra en 4 mil 490 muertos y 16 mil 740 personas que permanecen heridas.

Los heridos, provenientes de diversas localidades afectadas de Venezuela, aún reciben atención médica en diversos hospitales del país que se han sumado al auxilio por la emergencia.

Jorge Rodríguez reveló también que hasta el momento 19 mil 583 personas permanecen refugiadas en 108 campamentos temporales habilitados en escuelas, situados principalmente en Caracas y los estados Miranda y La Guaira.

El funcionario destacó la movilización del gobierno de Venezuela, al señalar que más de 31 mil funcionarios de seguridad y rescate han sido desplegados para atender el Estado de emergencia junto a cerca de 30 mil 535 voluntarios civiles.

Hay 16 mil 740 heridos en Venezuela y más de 19 mil damnificados tras terremotos (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

Venezuela necesitaría 25 mil nuevas casas tras terremotos, según informes

El gobierno de Venezuela ha señalado que, aunque se contabilizan 18 mil personas que perdieron sus viviendas, se proyecta que el número de casas necesarias como respuesta a la emergencia alcance las 25 mil.

Esto dependerá en gran medida de que las inspecciones detecten fallas estructurales graves en edificios que no colapsaron inicialmente tras los sismos.

Como primera medida, el Parlamento de Venezuela adelantó que durante la próxima semana se entregarán las primeras 200 viviendas a las familias más vulnerables.

Este esfuerzo busca dar respuesta a la creciente demanda de refugio estable mientras el país intenta recuperarse de una de sus catástrofes naturales más severas.