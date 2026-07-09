Al 9 de julio de 2026, ascendió a 3 mil 889 la cifra de muertos por los sismos que azotaron Venezuela a finales del mes de junio.

Estas son las cifras actualizadas de daños en el país y ayuda que ha llegado a Venezuela desde los sismos:

Heridos: 16 mil 740

Rescatados: 6 mil 462

Familias antendidas: 86 mil 794

Campamentos transitorios: 89

Personas en campamentos: 16 mil 891

Personas sin vivienda: 17 mil 907

Edificios afectados: 856

Edificios colapsados: 190

Alimento distribuido: 9 mil 63 toneladas

Pacientes atendidos: 28 mil 836

Rescatistas internacionales: 3 mil 931

Efectivos desplegados: 30 mil 76

Voluntarios: 29 mil 344

Agua distribuida: 12 millones 126 mil 298 litros

Réplicas: mil 142

Cifras, Venezuela (Gobierno de Venezuela)

Delcy Rodríguez solicita liberar el oro venezolano retenido en Reino Unido

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que envió una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación de 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra.

Según explicó, los recursos serían destinados a financiar las labores de reconstrucción y atención de la emergencia provocada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela tras fuertes sismos (Captura de pantalla)

Rodríguez sostuvo que ese oro pertenece al pueblo venezolano y afirmó que debe utilizarse para enfrentar las consecuencias humanitarias derivadas del desastre, que ha dejado miles de víctimas.

De manera paralela, la mandataria reiteró su llamado para que se desbloqueen otros activos financieros de Venezuela retenidos en el extranjero con el objetivo de fortalecer la recuperación nacional.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que mantiene conversaciones con Venezuela para analizar mecanismos que permitan liberar recursos con mayor rapidez tras la emergencia.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que las negociaciones buscan facilitar el acceso a activos financieros que puedan contribuir a responder a las necesidades más urgentes del país.

Las reservas de oro permanecen bajo custodia británica desde hace varios años y anteriormente fueron motivo de disputas, luego de que Londres rechazara entregarlas durante la pandemia de Covid-19 por cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno de entonces.