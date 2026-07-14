Los muertos en Venezuela suben a 4,734 tras el doble terremoto, informaron Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

La cifra de víctimas aumentó tras confirmarse 173 muertes más este martes 14 de julio 2026.

De acuerdo con los reportes oficiales, el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda tras el desastre.

Muertos en Venezuela suben a 4,734; más 20 mil están en refugios temporales

Además de actualizar la cifra de muertos en Venezuela, el presidente del parlamento explicó que 20,309 personas están en alojadas en los 107 campamentos temporales.

Los cuales están habilitados en Caracas y estados cercanos a la zona afectada por el doble terremoto.

Terremotos Venezuela (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

El gobierno reportó que también ha logrado brindar asistencia a 128, 234 familias y que atendió a 33,652 pacientes.

Tras lo terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio 2026 se han contado hasta el momento 1,275 réplicas.

Fue el viernes 10 de julio cuando se registró la réplica con mayor intensidad con una magnitud de 3.9 a más de 9.6 kilómetros de Naiguatá, en La Guaira.

Terremotos Venezuela (MARTIN BERNETTI / AFP / AFP)

Durante el fin de semana pasado, autoridades hicieron un censo biométrico determinando que se requerirán 25 mil viviendas para los afectados.

En ese contexto, se informa que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez entregará 200 viviendas como parte de reconstrucción tras los terremotos.

Por su parte, el gobierno venezolano y un grupo opositor liderado por Dinorah Figuera lograron un acuerdo para lanzar un plan de trabajo el 1 de agosto. El cual se enfocará en atender las consecuencias del desastre.