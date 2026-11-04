Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que es muy temprano para saber si algo va a cambiar en la relación con Donald Trump en la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), dados los resultados de las elecciones 2026.

La presidenta destacó durante su conferencia mañanera que las negociaciones se hacen directamente con el gobierno del presidente Trump y no con el Congreso, pero que aún es temprano para notar algún cambio.

“Dependerá del propio gobierno del presidente Trump… si esta elección cambia su punto de vista… nosotros no estanos negociando directamente con el Congreso sino con el gobierno de Estados Unidos, es muy temprano para saber si algo va a cambiar dados los resultado de la elección de ayer…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum siguen conversaciones sobre el T-MEC con Trump

Claudia Sheinbaum dijo que mientras tanto siguen las conversaciones sobre el T-MEC directamente con el presidente Donald Trump y las secretarías involucradas.

La presidenta agregó esas declaraciones a sus dichos sobre que es muy temprano para saber si la elección cambiará la posición del presidente Donald Trump.

Claudia Sheinbaum resalta principal relación comercial con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum destacó que la principal relación comercial es con Estados Unidos dada la integración comercial de América del Norte.

Ante su viaje este mes a China, dijo que no quiere que México sea un tema de debate entre China y Estados Unidos.

La presidenta de México recordó que tanto México como Estados Unidos importan de China y que la relación con ambos países se maneja con base en los acuerdos comerciales, pero hay buena relación con ambos.