La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó la importancia del T-MEC para América del Norte, durante la Reunión de Ministros de Exteriores del G20.

En su oportunidad, su titular, Roberto Velasco, destacó la importancia de la cooperación internacional para los tres países que integran el T-MEC, frente a aspectos como:

Tensiones geopolíticas

Seguridad energética

Cadenas de suministro

G20 (SRE)

Roberto Velasco subraya prosperidad compartida durante la reunión en el G20

Durante su intervención sobre las cadenas de suministro, el secretario Roberto Velasco resaltó que la integración económica debe reflejarse en empleos seguros e ingresos justos.

Además, dijo que eventos como la pandemia mostraron la necesidad de fortalecer las capacidades productivas nacionales, diversificar mercados y mejorar la resiliencia económica.

Siguiendo el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario destacó la importancia de fortalecer la base industrial e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor.

“Para impulsar un crecimiento incluyente y la prosperidad compartida”, señaló, al tiempo que resaltó el papel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para fortalecer a América del Norte.

Roberto Velasco también hizo hincapié en que la seguridad económica se construye mediante la cooperación e hizo un llamado a convertir los compromisos compartidos en acciones concretas.

Esto mediante una mayor vinculación entre gobiernos y empresas, el intercambio de buenas prácticas y la canalización de inversiones hacia sectores estratégicos e infraestructura crítica. SRE

G20 (SRE)

Roberto Velasco se reúne con líderes mundiales en el G20

El G20 estuvo encabezado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre en Atlanta, Georgia.

En el marco de esta reunión, el titular de la SRE sostuvo encuentros bilaterales con cancilleres y representantes de: