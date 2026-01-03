El presidente Nicolás Maduro estaría arrestando ciudadanos estadounidenses en Venezuela en medio de las tensiones que mantiene con el actual gobierno de Estados Unidos.

Según informó el The New York Times, durante los últimos seis meses Nicolás Maduro habría arrestado a por lo menos 5 estadounidenses dentro de Venezuela, quienes estarían siendo acusados de diversos delitos.

Acusan a Nicolás Maduro de arrestar ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Se trataría de 3 ciudadanos con doble nacionalidad, venezolano-estadounidenses , así como dos ciudadanos netamente estadounidenses.

La información sugiere que estas 5 personas estarían siendo acusados de delitos como narcotráfico, sin especificar los señalamientos en contra de cada uno de ellos.

Ante esto, agentes federales de Estados Unidos estarían analizando cada caso, con el objetivo de determinar si se trata de arrestos ilegales o no.

Esto luego de que recibieran reportes de familias en Estados Unidos, quienes indicaron que perdieron todo contacto con sus familiares mientras estos se encontraban en Venezuela.

Y es que el The New York Times señala que Nicolás Maduro estaría utilizando una táctica similar a la del gobierno ruso, basada en detener a ciudadanos estadounidenses y usarlos como moneda de cambio en negociaciones con autoridades de dicho país.

Hasta el momento se desconoce si esto podría ser utilizado por Donald Trump en su discurso contra Maduro.

Esto toda vez que el presidente de Estados Unidos ha mencionado de manera reiterada su intención por salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en otros países.