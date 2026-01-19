Rusia marca su distancia con Venezuela. Se dio a conocer que Vladimir Putin no tendría previsto tener contacto con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Tras la detención de Nicolás Maduro, el portavoz del gobierno ruso habló sobre la situación diplomática con Venezuela.

Vladimir Putin no tiene previsto tener contacto con la presidenta interina Delcy Rodríguez

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, informó que el Vladimir Putin no tiene previsto ponerse en contacto con Delcy Rodríguez en un futuro próximo.

Sin embargo, aseguró que Vladimir Putin “podría hacerlo rápidamente si fuera necesario”.

Vladimir Putin (Pavel Bednyakov / AP)

Aunque descartó un contacto entre Putin con Delcy Rodríguez, Dimitri Peskov puntualizó que Rusia y Venezuela siguen manteniendo una cercanía regular a nivel diplomático.

Y aseguró que “hay un contacto constante” entre ambas partes: “Estamos en contacto constante con la presidenta encargada a través de canales diplomáticos”.

Cabe recordar que las autoridades de Rusia celebraron la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela para “proteger la soberanía” del país caribeño.

Moscú ha estrechado lazos con Caracas en los últimos años, incluso con el presidente Nicolás Maduro.

Por ello, Dimitri Peskov reiteró el rechazo de Moscú a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y la calificó como una acción “ilegal”.

Rusia confirma solidez de la alianza bilateral con Venezuela

En días pasados, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, subrayó la larga historia de buenas y estratégicas relaciones que unen a Rusia y Venezuela.

Serguéi Lavrov destacó que ambos países son fieles a los acuerdos firmados, subrayando la solidez de la alianza bilateral.

La declaración de Dimitri Peskov se da luego de que la Casa Blanca ha reiterado públicamente que el gobierno de Delcy Rodríguez ha cumplido con las “exigencias planteadas” por Donald Trump.

El mandatario estadounidense aseguró que su administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, esto con el objetivo de que se avance en una transición democrática satisfactoria.