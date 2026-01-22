The Guardian reveló que hubo una negociación secreta entre Delcy Rodríguez y su hermano con Estados Unidos previo a la captura de Nicolás Maduro.

Esta negociación secreta entre Delcy Rodríguez y su hermano con Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, inició desde octubre del 2025 y concluyó con su aprehensión el pasado 3 de enero del 2026.

Delcy Rodríguez y su hermano habrían negociado con Estados Unidos la captura de Maduro

De acuerdo con el medio británico The Guardian, reveló que aparentemente Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, negociaron con Estados Unidos para facilitar la captura de Nicolás Maduro.

Estas negociaciones con Estados Unidos también habrían incluido a Qatar para que, aparentemente, Delcy Rodríguez liderara la transición del poder en Venezuela tras la salida de Maduro.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez habrían hecho negociaciones con Estados Unidos para capturar a Maduro (Federico Parra / AFP / AFP)

También se reveló que dichas negociaciones entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos, se intensificaron tras una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro a finales de noviembre en donde el presidente de estadounidense exigió a su homólogo venezolano abandonar el poder, petición que Maduro rechazó.

El reporte de The Guardian también menciona una participación menor de Diosdado Cabello en las negociaciones secretas entre Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, pues revelan que fue él quien movió sus contactos en Washington para llevar a Maduro a Nueva York.

Esta investigación revela que las negociaciones que duraron tres meses, entre octubre y noviembre del 2025, no incluyeron la participación activa de Delcy Rodríguez y su hermano en la detención de Maduro.

No obstante, The Guardian asegura que entre dichas conversaciones entre Delcy y Jorge Rodríguez y Estados Unidos y Qatar, se incluyeron compromisos sobre control del petróleo venezolano y deportaciones de migrantes.