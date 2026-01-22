El gobierno de Estados Unidos designó a Laura Dogu como la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela.

El objetivo de Laura Doug será restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Estados Unidos nombró a Laura Dogu como la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

Luego de que se ejecutó la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos ha dado inicio a un proceso con el que busca restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela.

Como parte de ello, el jueves 22 de enero se dio a conocer que la administración que encabeza Donald Trump eligió a Laura Dogu como la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela.

Así se confirmó luego de que en la página web oficial de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, apareció el nombre de Laura Dogu en el puesto desde el que deberá cumplir con estas tareas según el El Manual de Asuntos Exteriores:

Dirigir la misión y coordinar la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas

Negociar y gestionar la agenda bilateral con el gobierno venezolano

Proteger y asistir a ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano

Garantizar la seguridad del personal y las instalaciones diplomáticas

Coordinar el trabajo de agencias estadounidenses presentes en la misión

Facilitar el comercio, la inversión y la cooperación económica, incluyendo el sector energético

Documentar los casos de derechos humanos y apoyar procesos democráticos

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela con experiencia en América Latina

Laura Dogu nació en Virginia, estudió en la Universidad de Texas, trabajó en el Departamento de Estado, y ha ocupado cargos diplomáticos en América Latina y Europa.

La funcionaria ya tiene experiencia en misiones en América Latina, pues fue embajadora en Nicaragua entre 2015 y 2018 y previamente estuvo en México y Turquía a cargo de funciones en la Oficina de Asuntos Consulares.

El gobierno de Estados Unidos la eligió como jefa de misión en Venezuela en 2026, destacando su experiencia en seguridad, cooperación interagencial y su trayectoria en contextos de alta tensión política.

Por ello, se espera que su experiencia en la integración de equipos de cooperación internacional en temas de defensa y justicia permita el restablecimiento de las relaciones bilaterales.