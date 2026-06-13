Los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad para acelerar la obtención de resultados concretos en el combate al crimen organizado.

Este nuevo mecanismo fue nombrado Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) y el anunció fue dado tras la reunión entre el embajador Ronald Johnson y Roberto Velasco, canciller de México.

México y Estados Unidos concretan el BIG; en qué consiste el nuevo acuerdo de cooperación para la seguridad

En el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos, se ha implementado el BIG, un acuerdo en materia de seguridad, enfocado menos en la planeación y más en la implementación de acciones conjuntas.

¿Qué es BIG? El nuevo acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos (Captura de pantalla)

El BIG estará integrado por representantes de 15 agencias del gobierno de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas, con el fin de mejorar la coordinación permanente entre ambas naciones.

De acuerdo con la información, entre los principales desafíos que atenderá el BIG se encuentran:

Combate al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas

Flujo ilegal de armas de fuego,

Trata y tráfico de personas

Organizaciones criminales transnacionales

Migración irregular

Financiamiento ilícito

Robo de combustibles

El embajador Johnson destacó que la cooperación entre ambos gobiernos ya ha producido resultados importantes, reduciendo en más de 95% el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos.

Se espera que el BIG permita profundizar la colaboración bilateral para construir una región más segura, fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar de manera conjunta las amenazas criminales que afectan a ambos países.